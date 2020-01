Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Mehrere Parkplätze am Platz am Stern in Fürstenwalde sind seit Tagen mit Baken abgesperrt. Der Grund: Die alten Platten, die auf der Fläche liegen, sind so kaputt und holprig, dass sie teilweise nach oben klappen und darum ausgebaut werden müssen. Am Montag haben Riccardo Schuldt (links) und Mitja Weber vom Kommunalservice der Stadt damit begonnen. "Wir nehmen uns erst mal die ersten 20 Meter, also sieben Parkplätze, vor", sagte Weber. Auf diesen etwa 200 Quadratmetern ersetze Schotter die alten Platten. Auch die Poller, die verhindern, dass sich Autos auf den Gehweg stellen, werden wieder eingesetzt. Bis Donnerstag, sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling, soll alles erledigt sein.