Erhard Herrmann

Grebs Das Ehrenamt ist für die dörfliche Gemeinschaft unverzichtbar. In Grebs steht es besonders hoch im Kurs. "Wir sind ein lebendiges Dorf, in dem alle Akteure insbesondere der Vereine und der Feuerwehr an einen Strang ziehen", betonte Ortsvorsteher Harry Grunert zum Neujahrsempfang. Wie jedes Jahr bedankte sich der Ortsbeirat bei den Freiwilligen mit diesem Event zum Jahresbeginn. Eingeladen waren Vereinsmitglieder oder Privatpersonen, die sich mit besonderen Engagement seit Jahren einsetzen. Zu den üblichen Verdächtigen gehört zum Beispiel Detlef Schuhbeck. "Er ist seit Jahren unser Weihnachtsmann auf dem immer beliebter werdenden Adventsmarkt", erklärte der Ortschef. Mit von der Partie ist meist auch Horst Bleicke vom Dorf- und Heimatverein. Alle Mitglieder des Vereins sorgen seit Jahren dafür, dass der Dreiseitenhof in Grebs zu den touristischen Leuchttürmen in der Region zählt. Pfarrer Anselm Babin und seine Ehefrau Kunigunde sind wichtige Stützen bei vielen Veranstaltungen. Dass eine Bäckerei schließt ist heutzutage etwas Alltägliches und nur eine Randnotiz wert. Nicht so bei der Grebser Bäckerei Schmidt, die seit dem Jahresende den Backofen kalt lässt. Die Geschichte der Bäckerei Schmidt geht bis auf das Jahr 1895 zurück. Hans Schmidt I. begann den Roggen der Bauern zu mahlen und daraus Brot zu backen. "Die Bäckerei war nicht nur eine Verkaufsstelle, sondern auch ein Kommunikations- und Treffpunkt für viele Grebser. Wir alle bedauern, dass sie nun schließt und bedanken uns bei Marion und Jens Koloska für ihre jahrelange Arbeit in der Backstube", so Harry Grunert. Auch von Gretlies Krause müssen sich die Einwohner verabschieden. Sie trug über zwölf Jahre lang das BRAWO und das Amtsblatt in der Gemeinde aus und beendet ihre Tätigkeit. Zum Abschied überreichte ihr der Ortsbeirat einen Präsentkorb. Ein gemütliches Dorf mit einem intakten Vereinsleben, wäre da nur nicht die Autobahn und der Lärm. "Wir haben dieses Thema ganz oben auf unserer Wunschliste stehen. Noch in diesem Jahr wollen wir konkrete Maßnahmen in Angriff nehmen", verspricht der Ortschef. Zumal die Pläne für die Bebauung des Filet-Grundstückes am Görnsee ebenso so konkrete Formen annehmen. Hier sollen laut dem Investor 70-74 neue Wohneinheiten entstehen. Somit muss die gesamte Infrastruktur überarbeitet und angepasst werden. Zudem wird das 20-jährige Jubiläum des Dreiseitenhofes mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Auf den Ortsbeirat und die Grebser wartet also ein ereignisreiches und arbeitsreiches Jahr.