Fliegende Pfeile in Richtung beleuchtete Scheibe: Hobbyspieler Reinhard Kloppe (vorn) machte am Samstagnachmittag im Gusower Sportlerheim gerne mit. Zum Neujahrstreff hatte der SV Preussen Gusow 24 wieder Dart-Turniere auf die Beine gestellt. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Gusow (MOZ) Während draußen Regen und Sturm gegen die Scheiben peitschten, ging es am Samstag im Sportlerheim des SV Preussen Gusow 24 am Baggersee gesellig zu. Statt daheim auf der Couch zu entspannen, versammelten sich viele Vereinsmitglieder und Hobby-Spieler zum traditionellen Neujahrstreff mit Dart-Turnieren.

Im vergangenen Jahr hatten die Preussen-Darter erstmals im frisch sanierten Gebäude an ihre acht neuen Bahnen geladen. 24 Männer machten beim Turnier mit, welches Thomas Giering gewann. Der Seelower war dieses Mal nicht dabei, dafür aber viele andere. "Wir haben heute 20 Männer hier und erstmals sogar 16 Frauen", sagte Tino Krebs, der sich mit Dirk Butschke, Falk Doneck und Sebastian Hecke den Vorstand der Sektion Dart im Sportverein teilt.

Die Damen drängten sich im kleineren Raum an den vier Bahnen, die Männer machten ihre Spiele im großen Zimmer an drei Stationen. Bewusst konnten am Nachmittag die Bewohner aus dem Doppeldorf Gusow-Platkow teilnehmen und als Hobbyspieler mit den kleinen Pfeilen ihre Zielsicherheit unter Beweis stellen. Damit dies auch gut zu sehen war, hatte sich der Verein im Herbst sogar Beleuchtungsringe an den Scheiben angeschafft. Und über den Bahnen zeigten kleine Bildschirme den Punktestand an. Die Ergebnisse jedes Wurfs wurden elektronisch auf kleine Computer übertragen, die Vereinsmitglieder betreuten. Die Zeiten des Listenschreibens sind endgültig vorbei.

Die Stimmung bei den Turnieren der Frauen und Männer war ausgelassen. Gespielt wurde zuerst 301 mit vier Gewinnsätzen, ab dem Achtelfinale dann 501. Wer nicht spielte, schaute den anderen zu. Auch Bürgermeister Frank Kraft wünschte vielen noch ein gutes neues Jahr. Als selbstbetitelter Schlachtenbummler im Hintergrund sah sich Christoph Jahn die Spiele an. Er ist Teil der sogenannten Alten Herren, die einst Fußball spielten, sich nun gesellig seit Oktober jeden zweiten Freitag im Haus treffen – zum Dartspiel, Reden, aber auch Skat. "Heute reicht mir das Zuschauen", so Jahn, der sich neben Kaffee auch Hackepeter-Brötchen schmecken ließ. Wer wollte, griff auch zu Bier und Soljanka.

Die beiden Turniere der Hobbyspieler dauerten bis in den Abend. Dann standen die Sieger fest: Bei den Frauen gewann Doreen Drewing vor Anna Lena Schröter (mit 15 Jahren die Jüngste im ganzen Starterfeld), gefolgt von Claudia Broßmann und Uschi Krebs. Bei den Männern freute sich Mathias Müller über den Sieg, gefolgt von Mike Danne, Christian Jäckel und Lars Berg.

Die Profi-Preussen-Darter spielten im Anschluss noch ihr eigenes 501-Turnier – in Zweier-Teams bis zwei Uhr früh. Dabei traten zehn Mannschaften an, was die Gesamtzahl der Spieler bei den drei Turnieren auf 56 erhöhte. "Paul und Paul" (Mario Schulze und Michael Czerny) lagen am Ende vor "Die Lieblingsmannschaft" (Johann Campenhausen und Erik Rollinger) und "The Troublemaker" (Sebastian Hecke und Dirk Butschke) sowie "Die Himmelhunde" (Falk Doneck und Hendrik Jahn).