Matthias Henke

Gransee Was praktisch bereits vor zehn Jahren über die Bühne ging, ist nun auch in finanzieller Hinsicht endgültig Vergangenheit: der Abriss der früheren "Inneren Klinik" am Grünen Weg in Gransee. Fördermittel, die seinerzeit dafür akquiriert wurden, waren zurückzuzahlen. Als eine ihrer letzten Amtshandlungen im vergangenen Jahr billigten die Stadtverordneten eine dafür getroffene Eilentscheidung von Amtsdirektor Frank Stege und Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD). Das hängt auch damit zusammen, dass potenziellen Häuslebauern am Stadtwald Grundstücke zur Verfügung gestellt werden können.

Es ging um knapp 130 500 Euro, was damals 85 Prozent der für das Projekt benötigten Mittel entsprach. Doch warum musste im November ein Eilentscheid her, wo doch einige Wochen später, die Stadtverordneten tagten? Die Antwort: drohende Zinszahlungen. "Die wollten wir tunlichst vermeiden", so Fachbereichsleiter Nico Zehmke.

Beschluss zurückgenommen

Einiges Hin und Her erlebten die Verantwortlichen in Gransee mit der Liegenschaft am Stadtwald. Zwar seien die Fördermittel 2009 ordnungsgemäß beantragt und ausgezahlt worden, doch im Nachgang wurde die Förderfähigkeit des Vorhabens vom Bundesfinanzministerium nicht bestätigt, so die Amtsverwaltung. Zwei Jahre später legten die Stadtverordneten mittels einer Änderung des Bebauungsplans (B-Plan) fest, dass ein Teilbereich öffentlich genutzt werden soll. Häuslebauer hatten das Nachsehen, für die Vermarktung standen die Flächen nicht zur Verfügung. Doch es gab Alternativen – vorerst. Doch als die Stadt sämtliche zur Verfügung stehenden Wohnbauflächen verkauft hatte, war guter Rat teuer. Schließlich machten die Stadtverordneten im Frühjahr den Weg für die Vermarktung der bislang dafür gesperrten Flächen frei, indem sie ihren Beschluss von 2011 revidierten. Dass Fördermittel nun zurückgezahlt werden müssen, war absehbar und wurde bewusst in Kauf genommen. In den Entwurf für den Haushalt 2020 war das Geld schon eingestellt. Doch, Überraschung: Im Herbst trudelte in Gransee ein Schreiben ein, wonach das Finanzministerium zur Erkenntnis gelangt war, dass der Anspruch auf Erstattung der Fördermittel bereits mit der Aufhebung des B-Planbeschlusses von 2011 entstanden ist. "Ohne weiteren zeitlichen Verzug" möge das Geld daher zurückgezahlt werden.

Das ist aus Sicht der Verwaltung rechtlich zumindest zweifelhaft, aber um Ärger in Gestalt einer Verzinsung bei nicht fristgerechter Zahlung zu vermeiden, empfahl sie dem Stadtrat dennoch das gewählte Vorgehen. Das Geld will sich die Stadt wiederholen. Es soll beim Verkauf der Grundstücke am Stadtwald auf den Preis draufgeschlagen werden.