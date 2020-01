red

Brück/Bad Belzig Heilkräuter sicher bestimmen, sammeln und zu Salben, Tinkturen oder Mazerate verarbeiten. Im Kurs "Mit heimischen Wildkräutern vital bleiben" lernen die Teilnehmenden den sicheren Umgang mit Wildkräutern. Welche Wirkstoffe bewirken was auf den Körper? Worauf ist beim Sammeln zu achten? Wo liegen die Grenzen der Heilpflanzen? Los geht es am 20. Januar, immer montags von 17.00 bis 19.15 Uhr. Ein Einstieg jederzeit möglich.

Bad Belzig. Am 13. Januar beginnt - immer montags zwischen 16.30 und 18.45 Uhr - ein Computer-Aufbaukurs. Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich fortführend mit dem Thema Computer befassen und Vorkenntnisse besitzen. Hier lernen die Teilnehmenden leicht, übersichtlich und ohne unnötigen Technik-Ballast, wie sie mit einem Computer umgehen. Sie werden die Reise ins Internet vertiefen und Programme wie Word (Textprogramm), Excel (Tabellenkalkulation) und E-Mail Programme kennenlernen. Zudem lernen die Teilnehmenden, wie sie Informationen im Internet suchen, finden und verwenden.

Bad Belzig. Aquarellieren nach Anleitung von Terry Harrison - I Einführung - startet am 16. Januar und wird immer donnerstags zwischen 16.00 und 17.30 Uhr stattfinden. Die Teilnehmenden üben sich im Aquarellieren. In vielen Schritt-für-Schritt-Anleitungen von Terry Harrison werden Anwendungsbeispiele, schöne Motive und Techniken vorgestellt. Neue Materialien wie zum Beispiel der Schwammradierer finden ihre Anwendung. Es entstehen Stillleben, Landschaften und freie Arbeiten auf verschiedenen Formaten.

Bad Belzig. Am 20. Januar beginnt ein Smartphone-Kurs für Fortgeschrittene, montags von 13.00 bis 15.15 Uhr. Im Kurs lernen die Teilnehmenden, was sie außer Telefonieren und Nachrichten schreiben mit einem Smartphone noch machen können. Sie lernen unter anderem die Navigation, den Messenger, Foto- und Video-Apps sowie Cloud-Dienste kennen und verwenden. Eine Vielzahl an Fragen werden gemeinsam beantwortet. Die Teilnehmer lernen außerdem, wie sie ihr Smartphone "aufräumen" und vor Viren schützen. Darüber hinaus werden Fotos und Videos gemacht, sortiert und geteilt.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark zeitnah entgegen: 033841/45430, info@kvhs-pm.de oderwww.kvhs-pm.de.