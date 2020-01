Thomas Klatt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Brandenburgische Staatsorchester begleitete die Berliner Sängerin Katherine Mehrling auf einer Mini-Tournee. Das Abschlusskonzert in Frankfurt (Oder) gestaltete sich zu einem Fest für Musiker und Publikum.

Diese Frau kann alles singen. Von den tiefen, traurig-schönen Tönen von Marlene Dietrich bis zu den hellen Stimmlagen der 20er-Jahre-Schlager. Die Berlinerin Katharine Mehrling hatte in den vergangenen Wochen vier Aufritte in Berlin und Brandenburg, begleitet vom Brandenburgischen Staatsorchester. Der letzte – ausverkaufte – Abend gehörte Frankfurt (Oder), der Heimatstadt des Staatsorchesters, das diesmal im Kleist Forum aufspielte.

Der Musik der 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts widmen Sängerin und Orchester diesen Abend. "War das nicht eine tolle Zeit?", fragt Mehrling, so voller Lebenslust, voller Veränderungen, voller Frivolität, aber auch ein Tanz auf dem Vulkan. Sie beginnt mit einem Marlene-Dietrich-Medley. Da warnt sie im passenden Outfit: "Nimm dich in acht vor blonden Frauen", ist selbst "Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" und bald darauf die "Fesche Lola", die den Kerlen aufs Pedal tritt und gern in "die Seiten haut". Die "fesche Lola" wird mittendrin fast unauffällig zu einem Jazz-Song.

Arrangiert hat die Lieder für großes Orchester Mehrlings Pianist Ferdinand von Seebach, der sich unauffällig ins Orchester mischt und dort am Flügel sitzt, manchmal aber auch zur Solotrompe greift. Diesen wunderbar ausgefeilten Arrangements folgt das Orchester mit Grandezza, kann es doch hier die Pfade der sonst streng gesetzten Klassik verlassen. Überhaupt ist das ein launiger Abend von großer Harmonie zwischen Orchester, Sängerin, Dirigent und Publikum. Die Damen des Orchesters zeigen sich mit kessem Feder-Stirnreif, bei den Herren blitzt manche Gamasche auf. Beim "Peter, komm zu mir zurück" von Rudolf Nelson flirtet die Mehrling den Dirigenten Jörg-Peter Weigle an, dem das sichtlich gefällt.

Viele bekannte Songs hat dieser Abend zu bieten. "Das gibt’s nur einmal" von Werner Richard Heymann ist ebenso dabei wie "Irgendwo auf der Welt" Bei "Nehm’ se’n Alten" von Otto Reutter flirtet Mehrling mit den Männern im Publikum. Auch Lieder von Kurt Weill, der musikalische Grenzgänger zwischen ernster und Unterhaltungsmusik, der wohl wie kein anderer die Leichtigkeit dieser Jahre mit politischem Hintergrund zu verbinden wusste, bekommen ihren Auftritt. Der Mond von "Bilbao" leuchtet gleich hinter dem aus dem "Alabama Song" aus Bertolt Brechts Libretto zu Weills Oper "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny". Auch "Mackie Messer" darf nicht fehlen; von Seebach hat es mit dezenten Streichern fein arrangiert.

Das Orchester folgt den Wechseln der Tempi bravourös, so wie es in den sangesfreien Kompositionen von Leo Fall, Eduard Künneke und Franz Lehár glänzt. "Wenn ich mir was wünschen dürfte" von Friedrich Hollaender – auch das hat Marlene Dietrich gesungen – besitzt diese dunkle Moll-Stimmung, die die Katastrophe der Nazi-Diktatur vorwegzunehmen schien. Mehrling geht hier ebenso wie in den anderen Songs über eine Marlene-Imitation hinaus. Mit Persönlichkeit und großer Stimme setzt sie ganz eigene Akzente.

Zum Ende des Abends schlägt die Stimmung noch einmal hoch. Die Sängerin entwendet dem Generalmusikdirektor den Taktstock und dirigiert selbst die "Berliner Luft" – gezielt eingeforderte Pfiffe an richtiger Stelle aus dem Publikum inklusive.

Das Fazit: ein großer Abend mit einer kleinen, großen Frau mit einem immensen Stimmumfang, begeisterte Zuhörer und ein sehr zufriedenes Orchester. Mancher im Publikum wird sich gewünscht haben, dass die jetzigen, gerade begonnenen 20er-Jahre diese Kreativität und Lebenslust von damals noch einmal wiederholen könnten.