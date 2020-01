Th. Messerschmidt

Groß Kreutz (BRAWO) Am Samstag, 11. Januar, findet das Neujahrsfeuer 2020 in Groß Kreutz statt. Auf Einladung des Feuerwehrfördervereins Groß Kreutz e.V. sowie der Freiwilligen Feuerwehr können Alt und Jung einen Imbiss sowie Getränke zum kleinen Preis am Gerätehaus in der Bochower Straße 28 genießen. Ab 17 Uhr sind dann alle Interessierten aus nah und fern eingeladen die Tradition des Neujahrsfeuers aufleben zu lassen.

"Wir wollen als Förderverein gemeinsam mit unserer Feuerwehr sowie allen Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde und gern mit vielen weiteren Gästen direkt zu Beginn des neuen Jahres unseren kulturellen Brauch des Neujahrsfeuers aufleben lassen. Wer ab 17 Uhr einen Weihnachtsbaum zum Neujahrsfeuer mitbringt, bekommt einen kostenlosen Glühwein vom Förderverein. Außerdem gibt es für Kinder und alle Interessierten die Möglichkeit unser Gerätehaus sowie die Fahrzeuge der Feuerwehr zu besichtigen", lädt Matthias Kurth, Vorsitzender des Feuerwehrfördervereins, alle ein. Die Weihnachtsbäume werden nicht (wie einst) durch den Verein eingesammelt.