Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Erst ein gutes Jahr alt ist der Verein "Pro Umwelt Oberhavel", der aus den Bürgerinitiativen aus Germendorf, Leegebruch und Bärenklau hervorgegangen ist, die sich damals gegen die geplante Klärschlammverbrennungsanlage in Germendorf wandten. Der Verein habe die Zeit genutzt, sich mit anderen Initiativen zu vernetzen, so etwa der BI Contra Eierfabrik Oranienburg und der BI Neuendorf Wald, teilt Pressesprecher Dirk Bernhardt mit. Auch zahlreiche Gespräche mit Vertretern der Stadt- und Gemeindevertretungen seien geführt worden.

Neben der kritischen Begleitung von umweltrechtlichen Genehmigungsverfahren, etwa zur geplanten Leegehennenanlage in Zehlendorf, der Errichtung von Windrädern sowie der Bauschuttdeponie in Neuendorf, habe sich der Verein auch intensiv mit dem Bebauungsplan der Gemeinde Oberkrämer im Industriegebiet Germendorf befasst. "Der Verein versteht sich vor allem als Interessenvertreter der betroffenen Bürger, aber auch als Vermittler", so Bernhardt. Deswegen habe es auch Gespräche zum geplanten Investitionsumfang mit dem Antragsteller des Oberkrämer B-Plans gegeben, so Bernhardt. "Besonders kritisch haben wir dabei die Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens zum Lärmschutz als Bestandteil der Umweltverträglichkeitsprüfung bewertet, da diese unzureichend die zu erwartenden Schallemissionen und die damit verbundenen Beeinträchtigungen für Mensch und Umwelt berücksichtigt", so Dirk Bernhardt weiter. Beim Betrieb des Asphaltmischwerks im Oranienburger Gewerbepark Süd überprüfte der Verein regelmäßig die Einhaltung der Genehmigungsbescheide. Mehr unter www. pro-umwelt.org.