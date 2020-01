BRAWO

Brandenburg an der Havel Im morgendlichen Berufsverkehr kam es am Montagmorgen am Brandenburger Hauptbahnhof gegen 6.30 Uhr zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zweier Fahrzeugführer.

Dabei soll einer den anderen zunächst geschnitten und anschließend ausgebremst haben. Als beide Fahrzeuge dann standen, folgte eine heftige verbale Auseinandersetzung. Dabei versuchte einer der Männer offenbar den anderen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Als ihm dies nicht gelang, ging der Mann zurück zu seinem Auto und holte einen Baseballschläger. Danach drückte der Beschuldigte den Geschädigten ans Fahrzeug und schlug mit dem Baseballschläger gegen den Oberschenkel des Geschädigten. Dabei wurde der Mann leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Behandlung.

Anschließend fuhr der Mann davon. Das Fahrzeug des Beschuldigten wurde später auf einem Parkplatz in der Nähe des Hauptbahnhofes, ohne Insassen parkend festgestellt. Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.