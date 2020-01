red

Lütte Mit Lego-Bausteinen die eigene Rampe für den Rollator bauen? Mit der Fernbedienung sich den Medikamentenplan als Erinnerung auf den Fernseher holen? Es gibt viele Möglichkeiten, sich den Pflegealltag zu erleichtern. "Was sind Ihre Tipps & Tricks? Tauschen wir uns aus!"

Am Freitag, 17. Januar, startet um 16.00 Uhr im Gemeindehaus Lütte der erste Inno-Pflegestammtisch zum Austausch über die Pflege daheim.

Im Mittelpunkt stehen neue Möglichkeiten der Digitalisierung, damit ältere Menschen länger Zuhause zurechtkommen. Und zwar ohne, dass man Handy-Spezialist sein muss oder über Internetzugang verfügt. Es geht auch ganz einfach!

Und wie? "Das wollen wir gemeinsam diskutieren, uns austauschen und neue Ideen rund um die Pflege entwickeln. Was hat Sie schon immer gestört? Dass der Rollator kein Navi hat? Die Zimmerlampe genau dann nicht leuchtet, wenn man sie wirklich braucht?", fragt Lola Güldenberg, die herzlich einlädt.

Der Inno-Pflegestammtisch ist eine Veranstaltung von CARLO Technische Beratung in der Pflege und der Stadt Bad Belzig und richtet sich an alle Pflegeinteressierten jedes Alters. In Lütte wird am 17. und am 24. Januar von 16.00 bis 17.00 Uhr in das Gemeindehaus Am Lütter Bach 41 geladen. Die Teilnahme ist kostenlos! Weitere Fragen werden beantwortet unter: 0173/2187960, www.CARLO-tech.de.