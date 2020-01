Volkmar Ernst

Liebenwalde (OGA) Was machen Modellflieger im Winter? Na klar, sie lassen ihre fliegenden Objekte in einer Halle starten. Bereits seit Jahren lädt der Modellflugclub (MFC) Neuholland Anfang Januar in die Weinberghalle in Liebenwalde ein. Zum einen, damit die Mitglieder auch in der kalten Jahreszeit nicht darauf verzichten müssen, ihre Modelle fliegen zu lassen. Zum anderen, um für ihr Hobby ordentlich Werbung zu machen, denn Nachwuchspiloten werden immer gebraucht, wie MFC-Chef Mathias Fischer sagt.

Am Sonntag, 12. Januar, wird der Boden in der Weinberghalle an der Zehdenicker Straße 30 zur Start- und Landebahn umgerüstet. Von 10 bis 15 Uhr heißt es Ready for Take-off für Flugzeuge, Hubschrauber und andere fliegende Objekte. Wer will, kann im Flugsimulator ausprobieren, wie es sich im Cockpit sitzt. Zahlreiche Aussteller werden vor Ort sein. Es gibt auch eine Bastelecke für Groß und Klein, an der sich Kinder und Erwachsene über das Hobby der Modellfliegerei informieren können. Auch der ADAC wird vor Ort sein. Wer Hunger und Durst bekommen sollte, muss nicht darben. Die Organisatoren haben auch daran gedacht.