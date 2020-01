Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) In der Nacht zu Montag ist in der Berliner Straße in Falkensee ein Weihnachtskranz geht in Flammen aufgegangen. Die Bewohner eines Doppelhauses sind aber mit dem Schrecken davon gekommen. In einer Haushälfte hatte ein Adventskranz gebrannt. Über die Rettungsleitstelle wurden Feuerwehr und Polizei informiert. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Aus einem der Fenster kam Rauch. Die Beamten evakuierten auch die andere Haushälfte. Das Feuer konnte von einem der Bewohner aber selbst gelöscht werden, so dass niemand verletzt wurde und im Haus nur ein geringer Sachschaden entstand.