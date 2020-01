BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Montagmorgen wurde ein 16-jähriges Mädchen mit Pfefferspray von einem vorbeifahrenden Radfahrer angegriffen.Sie stand an der Bushaltestelle in der Bauhofstraße Ecke Kanalstraße und wartete in Fahrtrichtung Hauptbahnhof, als ein Mann mit seinem Rad direkt an ihr vorbeifuhr und ihr unvermittelt ins Gesicht sprühte. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Hauptbahnhof. Die Geschädigte erlitt Hautreizungen und Schmerzen im Gesicht. Sie wurde durch hinzugezogene Rettungskräfte vor Ort versorgt.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:

-männlich

-30 – 40 Jahre alt

-südländischer Phänotyp

-Korpulente Statur

-schwarze Jacke

-schwarze Mütze

-Damenrad

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zum Straftatbestand der gefährlichen Körperverletzung ein und fragt: Wer hat im o.g. Zeitraum am beschriebenen Ort relevante Beobachtungen machen können? Wem fiel ein männlicher Radfahrer gemäß Beschreibung auf, der sich zum o.g. Zeitraum in Richtung Hauptbahnhof bewegte?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg a.d.H. unter 03381-560-0 entgegen.