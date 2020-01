Der Spieltag in Neuruppin

Das Fairplay-Turnier kommt am Dienstag, 18. Februar in die Fontanestadt. Die Spiele finden im Sportcenter in der Trenckmannstraße 14 statt.

In den Altersklassen 6 bis 10 und 11 bis 13 Jahre beginnen die Spiele um 9 Uhr. In den Altersklassen 14-17 und Ü18 um 12 Uhr. Die Anmeldung ist per Post sowie bis 15 Minuten vor Beginn im Sportcenter möglich.

Teilnehmen können Jungs- und Mädchenteams. Jede Mannschaft benötigt drei Feldspieler und maximal einen Auswechselspieler. Gespielt wird drei gegen drei auf dem Soccer Court – einem kleinen Fußball-Spielfeld. ⇥moc