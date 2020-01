Tilman Trebs

Zehdenick (MOZ) In den Getränkemarkt an der Marianne-Grunthal-Straße in Zehdenick ist in der Nacht zu Dienstag eingebrochen worden. Auf Getränke hatten es die noch unbekannten Täter allerdings nicht abgesehen.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Dienstag berichtete, brachen die Diebe einen Schrank in einem Büro auf und stahlen aus diesem eine noch unbekannte Menge Zigaretten. Der Schaden wurde von der Polizei zunächst mit rund 2 000 Euro angegeben. Die Ermittlungen laufen.