Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Unbekannte haben einen Neuwagen auf dem Hof eines Autohauses in Hennigsdorf beschädigt.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen bestätigte, betraten die Täter das Grundstück bereits am vergangenen Wochenende. Dort schlugen sie die hintere Seitenscheibe eines dort abgestellten Neuwagens der Marke Renault Clio ein. Aus dem Fahrzeuginneren wurde nach ersten Erkenntnissen der Beamten nichts gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf knapp 700 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.