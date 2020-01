Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Organisator des 10. Frankfurter Traditionsturnieres brachte es auf den Punkt: "Heute gibt es zwar nur einen Sieger, aber Gewinner sind alle acht Mannschaften – und der größte Gewinner ist die Fanfarengarde", sagte Steffen Klaus. Gemeinsam mit Hartmut Gaudeck hatte er in der Sporthalle Sabinusstraße am Freitagabend wieder ein kurzweiliges Hallenfußball-Spektakel auf die Beine gestellt.

"Begonnen haben wir 2014. Zunächst gab es auch im Sommer ein Turnier, mittlerweile hat sich der erste Freitag im Jahr als fester Termin etabliert. Die Idee des Turniers ist es, zurückzukehren zu den Wurzeln der alten Vereine. Es ist immer ein schöner Treff der alten Hasen und dazu sammeln wir jedes Mal für einen guten Zweck", berichtet Steffen Klaus. Für den Turnierleiter ist es wichtig, dabei auch weniger bekannte Projekte zu unterstützen. "Wir sind immer offen für neue Ideen und greifen am liebsten ehrenamtlichen Menschen unter die Arme. Dieses Jahr haben wir uns für die Fanfarengarde entschieden. Sie engagiert sich sehr in der Arbeit mit jungen Menschen."

Josef Lenden von der Fanfarengarde berichtete: "Wir möchten einen Trommelkurs für ältere Menschen anbieten und benötigen deshalb eine Rampe an unserem Haus in der Robert-Havemann-Straße." Während der Nachwuchs zwischen den Partien sein Können zeigte, kamen am Ende exakt 1203 Euro Spenden zusammen, die komplett an die Fanfarengarde gehen.

Unter dem Motto "Tradition stirbt nie" gingen unter anderem ehemalige Spieler der drei Frankfurter Vereine Preußen, Eintracht und Post auf Torejagd. Die Vereine gibt es zwar längst nicht mehr, aber die einstigen Akteure verbindet immer noch die Leidenschaft zum Fußball und zu ihrem früheren Club. Dazu gesellten sich die Traditions-Mannschaften des SV Turbine Finkenheerd, Müllroser SV, FC Schwedt, SV Victoria Seelow und Titelverteidiger SG Rot-Weiß Neuenhagen. Die Altersgrenze lag in diesem Jahr bei 38. Am Ende hatten die Müllroser überraschend die Nase vorn, besiegten im Finale den SV Preußen deutlich mit 4:1.

In der Vorrundengruppe B hatten die Preußen um Stefan Hahnert, Sebastian Scholz und Marco Wegner alle Partien gewonnen. Im Halbfinale gegen Schwedt wuchs dann Torhüter Denis Bramburger über sich hinaus und sicherte den Frankfurtern das 0:0. Im Neunmeterschießen scheiterten die Uckermärker gleich zweimal an Pfosten und Latte, so dass Preußen im Finale stand.

Im anderen Halbfinale bezwang der Müllroser SV die technisch beschlagene Mannschaft des SV Victoria Seelow mit 4:2. Torhüter Andreas Vierling avancierte dabei zum Torjäger und markierte mit zwei scharfen Schüssen aus dem Hinterhalt zweimal die Führung für die Schlaubetaler, welche die Seelower jeweils postwendend ausgleichen konnten. Dirk Herrgoß, Trainer der Müllroser Landesklasse-Elf, traf aber zur erneuten Führung, die anschließend sogar noch ausgebaut werden konnte.

Im Finale konnte Preußen durch Stefan Hahnert zwar schnell in Führung gehen, aber anschließend hatten die Müllroser mehr Körner und drehten die Partie zum 4:1-Endstand. Damit holte Müllrose erstmals den Pokal, auf der anderen Seite mussten sich die Preußen bereits im dritten Jahr in Folge mit dem zweiten Platz begnügen.

Bramberger bester Torhüter

"Wir sind stolz, ins Finale gekommen zu sein. Dort war Müllrose einfach spritziger, das muss man anerkennen. Es hat aber wieder viel Spaß gemacht und wir bedanken uns bei unseren tollen Fans", sagte Marco Wegner. Die Anhänger der Preußen wurden als beste Fan-Gruppe geehrt. Müllroses Trainer Ronny Schulze erklärte: "Ich habe den Jungs von Anfang an gesagt, wir holen den Pokal. Heute hat alles gepasst und im nächsten Jahr wollen wir den Titel natürlich verteidigen."

Als bester Spieler wurde Seelows Dennis Mielke gewählt, sein Mannschaftskollege Sebastian Jankowski wurde mit acht Treffern wie im Vorjahr Torschützenkönig. Als bester Torwart wurde Denis Bramberger gekürt, der ausgerechnet im Finale kurz vor dem Ende aufgrund eines Handspiels außerhalb des Strafraums für zwei Minuten des Feldes verwiesen wurde. "Da habe ich mich kurz geärgert. Aber wir waren platt und Müllrose war mit seinen jüngeren Spielern einfach besser. Wichtig ist, dass sich keiner verletzt hat, alle Spaß hatten und Geld für die gute Sache zusammengekommen ist", sagte der 42-Jährige wohl stellvertretend für alle Anwesenden.