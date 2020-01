Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Einbrecher haben in den vergangenen Tagen an der Hennigsdorfer Hafenstraße sowie beim Autoteilehändler ATU an der Veltener Straße ihr Unwesen getrieben.

An der Hafenstraße brachen die Täter nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Montag 14 Bootsgaragen auf. Aus einem Schuppen wurde ein Außenbordmotor gestohlen, an dem die Diebe nach Auskunft von Polizeisprecherin Ariane Feierbach allerdings kaum Freude haben werden. "Der Motor ist mit einer künstlichen DNA versehen", erklärte sie am Dienstag. Das heißt: Das Gerät ist kodiert und kann damit bei Kontrollen oder einem möglichen Verkauf seinem eigentlichen Besitzer zugeordnet werden.

Der Einbruch auf dem ATU-Gelände ereignete sich Auskunft von Carola Haase von der Oranienburger Polizei zwischen Sonnabend, 16.30 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr. Dort hatten Unbekannte zwei Garagen aufgebrochen, die als Lager für Fahrzeugteile dienten. Gestohlen wurden mehrere Reifensätze und Altbatterien.

Die Kripo ermittelt in beiden Fällen.