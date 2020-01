OGA

Oranienburg/Hohen Neuendorf (MOZ) Sie sind mal Enkel, mal Polizisten und neuerdings auch Schwager. Betrüger probieren immer wieder neue Varianten aus, Menschen am Telefon übers Ohr zu hauen.

So rief am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr ein Mann bei einer 78-jährigen Frau in Oranienburg an, gab sich als deren Schwager aus und bat um 10 000 Euro, weil er nach einem Verkehrsunfall eine Kaution hinterlegen müsse. Die Frau durchschaute den Betrugsversuch, erklärte dem Anrufer, so viel Geld gar nicht zu haben, legte auf und informierte die echte Polizei.

Das taten auch zwei 65 und 90 Jahre alte Frauen, die am Montag um 19.10 und gegen 20 Uhr von angeblichen Polizisten angerufen worden waren. Die falschen Beamten hatten erklärt, dass in der Nähe Einbrecher festgenommen worden waren, deren Bande wohl auch die Wohnungen der beiden Frauen auf ihrer Liste hätte. Die angeblichen Polizisten boten den Frauen an, deren Wertgegenstände in Obhut zu nehmen. Die Hohen Neuendorferinnen lehnten aber dankend ab. Ansonsten wären sie ihre Wertsachen wohl los gewesen.