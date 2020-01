Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Der "König der Parodien" kommt am 12. September in den Neuruppiner Stadtgarten.

Matze Knop, der nicht nur gerne in die Rolle der Fußball-Stars Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus schlüpft, sondern auch schon als Pop-Titan Dieter Bohlen aufgetreten ist, stellt in Neuruppin sein Programm "Willkommen in Matzeknopien" vor. Der Chef dieses kleinen Landstriches ist King Knop persönlich. Er wird das Publikum mehr als zwei Stunden lang durch Matzeknopien führen: heraus aus dem Beklagealltag, hinein ins Land voller Comedy, Parodie und sportbegeisterter Politiker. Frei nach dem Motto: "Schütteln vor Lachen, statt klotzen und motzen". Einlass zur Show ist um 19 Uhr, los geht es um 20 Uhr. Karten gibt es ab 27,50 Euro an der Theaterkasse des Ruppiner Anzeigers, Karl-Marx-Straße 48 in Neuruppin.