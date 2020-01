René Wernitz

Friesack (MOZ) Gemeinsam lernen unter einem Dach: Grund- und Oberschule, erste bis zehnte Klasse, bilden in der Kooperationsschule Friesack eine Einheit. Förderschüler werden integriert. Etwa 400 Kinder und Jugendliche werden am Standort unterrichtet, rund 40 Lehrer gibt es. Am 16. Januar zwischen 16.00 und 19.00 Uhr können sich interessierte Leute ein Bild von der Einrichtung verschaffen. Es ist Tag der offenen Tür.

Die Bläser- und Tanzgruppe der Schule begrüßt die Besucher. Anschließend steht ein Rundgang in neu gestaltete Fachräume auf dem Programm - verbunden mit naturwissenschaftlichen Experimenten und der Darstellung verschiedener Lern- und Ganztagsangebote. Sportlich geht es in der Halle zu, in der ein Tischtennisturnier ausgetragen wird.

Künftige Schulanfänger werden unter dem Motto "Die Welt bei uns" empfangen. Sie können Schönes und Ungewöhnliches entdecken und ausprobieren und sich im Hort verzaubern lassen. Mehr Infos unter 033235/29700.