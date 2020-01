Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Die ersten Neujahrsfeuer brannten wohl bereits im Westhavelland, und sicher haben auch einige abgeschmückte Weihnachtsbäume für Wärme gesorgt. Die Döberitzer und die Bützeraner kamen bereits um wärmende Feuerstellen zusammen.

Die Großderschauer laden auf den Kolonistenhof am Freitag, 10. Januar, ab 16.00 Uhr ein. Der Hohennauener Feuerwehrverein verbrennt Weihnachtsbäume am 11. Januar. Am jenem Samstag lodern in weiteren Orten des Westhavellands Neujahrsfeuer. So in Ferchesar am Parkplatz der Seespitze ab 16.00 Uhr und in Premnitz ab 17.00 Uhr am Premnitzer See. Die Bürger können dazu ihre nicht mehr benötigten Weihnachtsbäume bei den Kameraden am See abgeben.

Am Wochenende darauf, am Samstag, 18. Januar, finden Neujahrsfeuer in Garlitz und Nennhausen statt. Die Garlitzer starten um 17.00 Uhr in der Garlitzer Dorfstraße 57, die Nennhausener um 18.00 Uhr in der Hauptstraße 37a.