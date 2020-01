Simone Weber

Rathenow Johann Strauss’ "Fledermaus", Josef Strauss’ "Amboss-Polka", "La Boheme" von Puccini und mit weiteren Stücken holte das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode unter Leitung von Christian Fitzner die Rathenower musikalisch ins neue Jahr.

"Bei uns im Harz hatten wir gerade einen kleinen Blizzard. Mit den ersten beiden Stücken aus George Bizets Carmen entführen wir Sie in den sonnig-warmen Süden, nach Spanien. Und spätestens nach der Arie der Carmen ist klar, dass diese Stimme betört", begrüßte Fitzner das Publikum und stellte die Sopranistin Anne Bredow vor. Im ersten Teil des Konzerts spielte das Orchester Stücke aus Mozarts "Zauberflöte" und Pucchinis "La Boheme". Zu Albert Lortzings "Waffenschmied" kam Sebastian Fuchsberger, der Tenor des diesjährigen Neujahrskonzerts zum Einsatz.

Zur "Amboss-Polka" aus Josef Strauss’ "Feuerfest" holte sich Musikdirektor Fitzner Hilfe auf die Bühne. Brigitte und Jörg Springer aus der ersten Reihe schlugen so, auf entsprechenden Einsatz des Dirigenten hin, mit dem Hammer den Amboss. Zum "Schwips-Lied" aus Strauss’ "Eine Nacht in Venedig" gab Sopranistin Anne Bredow die perfekt "beschwipste" Barbara, die sich "angetrunken" in die Arme von Jörg Springer in der ersten Reihe legte.

Viele der Zuschauer wippten im Takt der beschwingten Melodien mit oder genossen die Kompositionen mit geschlossenen Augen. "Für uns sind die Neujahrskonzerte eine lieb gewonnene Tradition", so Erika Krumrei, die durch ihre Tochter begleitet wurde.