Suche nach Munition: Thomas Borchert von der Firma Strabag hat am Montag auf dem zukünftigen Tesla-Gelände in Grünheide vor allem zivilen Schrott wie Drähte, Büchsen und Magneten gefunden. Ein Munitionssplitter sei allerdings auch darunter gewesen. © Foto: Kerstin Ewald

Kerstin Ewald, Ina Matthes

Grünheide (MOZ) Fünf Unternehmen suchen in einem Waldstück bei Grünheide nach Munition und Abfällen.

"Bisher haben wir nur Nägel, Stacheldraht und Büchsen gefunden", sagt Olaf Podehl. Mit einer Sonde, einem speziellen Metalldetektor, der Eisenteile bis in einer Tiefe von sechs Metern ortet, arbeitet sich Podehl auf einer markierten Linie auf dem künftigen Tesla-Gelände vor. Gibt es ein akustisches Signal, beziehungsweise schlägt die Nadel im Sichtfeld des Gerätes aus, gräbt ein Kollege Podehls mit dem Spaten.

Nachdem es im Dezember schon erste Sondierungen des Geländes bei Grünheide im Kreis Oder-Spree gegeben hatte, haben am Montag nun Dutzende Kräfte die Arbeit aufgenommen. Alle fünf beauftragten Firmen seien schon auf dem Gelände aktiv, wie ein Polizeibeamter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes mit Sitz im Wünsdorf erklärt. Safelane Global aus Ludwigsfelde ist eine der Firmen. Für sie arbeitet Olaf Podehl, der 1995 seine Ausbildung an der Dresdner Sprengschule absolviert hat. Der Auftrag auf dem Tesla-Gelände ist für ihn Routine. "Ich habe schon viele ähnliche Sondierungen von Solarfeldern oder Tagebauen mitgemacht", erzählt Podehl. Auch die Größe des Baufeldes von rund 300 Hektar Wald überwältigt ihn nicht. An anderer Stelle hat sein Kollege Thomas Borchert von der Strabag immerhin schon einen Munitionssplitter gefunden.

"Wir richten heute vor allem die Baustelle ein", erklärt der Beamte vom Kampfmittelbeseitigungsdienst. Abgeschlossen werden sollen die Sondierung und – wenn nötig – Kampfmittelberäumung seiner Information nach im ersten Quartal des neuen Jahres.

Eine offizielle Bestätigung dafür gab es am Montag seitens der Polizei und des Landes noch nicht. Martin Burmeister, Pressesprecher des Brandenburger Innenministeriums, bestätigte aber eine Information über die an der Sondierung beteiligten Firmen, großteils mit Sitz in Berlin und Brandenburg. Sie alle haben, so Burmeister, unabhängig von den aktuellen Arbeiten eine länger laufende Rahmenvereinbarung mit dem Land Brandenburg abgeschlossen. Am Montag waren die Strabag, die Firma Bohr- und Sprengtechnik Adolf Alexander (BSA), die Firma Röhl und die Mecklenburg-Vorpommersche Firma OBK vor Ort. Die Unternehmen sind lediglich für die Suche der Kampfmittel zuständig. Eventuelle Sprengungen übernimmt der polizeiliche Kampfmittelbeseitigungsdienst. Um effektiv voranzukommen, hatte man zuvor in Gesprächen mit Tesla versucht, den exakten Ort für das geplante Werk herauszufinden. Dort wird nun zuerst nach Munition gesucht, berichtet Ministeriumssprecher Burmeister.

So wie im Wald geht es auch in den Amtsstuben voran. Seit Montag liegen die rund 1000 Seiten Planungsunterlagen für die Fabrik zur öffentlichen Einsicht in Landesbehörden und Gemeindeverwaltungen aus. Erste Interessenten sollen sich dort schon gemeldet haben. Das Gros der Dokumente ist online einsehbar. Dazu gehören Unterlagen zu Luftschadststoffen, Schall und Geruch, die sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung und weitere Prüfungen zu Umweltauswirkungen – ingesamt rund 700 Seiten. Diese werden jetzt unter anderem Brandenburger Vertreter der beiden großen Umweltverbände Nabu und BUND studieren. Beide Organisationen sind von Tesla im Vorfeld konsultiert worden. Das erklärten sowohl Nabu als auch BUND auf Nachfrage dieser Zeitung. Es habe telefonischen Kontakt zu einem Planungsbüro gegeben, das für Tesla arbeitet, sagte Axel Kruschat, Geschäftsführer des BUND Brandenburg. "Das war ein guter Kontakt, den man sich bei anderen Planern auch wünschen würde." Der BUND habe Anregungen gegeben, jetzt müsse man schauen, inwiefern sie in den Planungen berücksichtigt sind. Auch der Nabu hat im Vorfeld Empfehlungen abgegeben, sagt Landes-Vorsitzender Friedhelm Schmitz-Jersch.

Fledermäuse und Glattnattern

Das Tesla-Grundstück ist weitgehend Kiefernwald. Zu den wichtigen Arten, die dort vorkommen, zählen Fledermäuse, Zauneidechsen und Glattnattern. Fachleute seien schon im Wald unterwegs gewesen und hätten Bäume markiert, in denen Fledermäuse überwintern, sagt Schmitz-Jersch.

Bis Anfang März haben die Verbände – so wie alle Bürger - Zeit, ihre Einwände vorzubringen. Als "sehr kurzfristig, sehr ambitioniert" bezeichnet Axel Kruschat das gesamte Verfahren. Parallel zur Planung läuft der Grundstücksverkauf. Der Haushaltsausschuss des Landes wird sich voraussichtlich am Donnerstag mit dem Entwurf für den Kaufvertrag beschäftigen.