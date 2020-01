Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Ganz zum Thema Wald passend lud die Stadtbibliothek die Schriftstellerin Pauline de Bok im vergangenen Jahr ein. Innerhalb verschiedener Veranstaltungen feierten die Rathennower das Jubiläum der Schenkung des Stadtwaldes an die Rathenower Bürger durch Markgraf Waldemar (1319).

Im Herbst 2019 musste die in Amsterdam und Mecklenburg lebende Übersetzerin ihre Lesung aus ihrem Buch "Beute: Mein Jahr auf der Jagd" jedoch absagen. Nun wird der Termin nachgeholt. Pauline de Bok stellt am Mittwoch, 22. Januar, um 19.00 Uhr in der Rathenower Stadtbibliothek ihr neues Buch vor.

"Von der ersten Spur bis zum Schuss, vom Aufbrechen des Wildes bis zum Verzehr: Pauline de Bok nimmt die Leser mit auf eine Entdeckungsreise durch die Welt der Jagd. In ihren mitreißenden Erzählungen erweist sich die Jagd als eine höchst aufschlussreiche Aktivität: Ein Jäger muss sich in die Tiere hineinversetzen, aber er muss sich auch selbst kennen: seine Motive, Fähigkeiten, Schwächen und seinen Jagdinstinkt. Zugleich hält die Jagd einer Gesellschaft den Spiegel vor, die immer mehr Tiere verbraucht, aber vom Töten nichts wissen will", heißt es über das Buch.

Pauline de Boks Jagd-Buch lasse den Leser ganz neu über das Verhältnis von Mensch und Tier und den Platz des Menschen in der Natur nachdenken. "Beute: Mein Jahr auf der Jagd" sei zugleich eine Reflexion über die Natur des Menschen als Jäger, die Lust am Beutemachen, das Essen von Tieren und die moralische Verantwortung.

Die Lesung am 22. Januar 2020 findet im Rahmen der Literaturgespräche Premnitz/Rathenow statt. Eintrittskarten sind für 7 Euro in der Stadtbibliothek erhältlich und können telefonisch reserviert werden unter 03385/512683 sowie per E-Mail an bibliothek@stadt-rathenow.de.