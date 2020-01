Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Bilder zweier Künstlerinnen eröffnen den Ausstellungsreigen des Jahres 2020 im Rathaus Rathenow. Ab 8. Januar werden 40 Bleistift- und Kohlezeichnungen von Jana Goldau die Wände des Erdgeschosses zieren. Eröffnung ist um 15.00 Uhr. Die zweite Künstlerin ist die Gewinnerin der Frühlingsgalerie 2019 - Ute Arndt.

Arndt stellt ab 10. Januar Werke unter dem Titel "Entdeckungen" in der 3. Etage des Rathauses aus. "Die ehemalige Lehrerin des Jahn-Gymnasiums wird das Siegermotiv der letzten Frühlingsgalerie und weitere in Öl und in Acryl-Mischtechnik gezauberte Naturmotive präsentieren. In ihren Bildern verewigt sie Friedlichkeit und innere Wärme auf besondere Art und Weise", heißt es in der Ankündigung der Ausstellung von Seiten der Stadt Rathenow. Die Eröffnung dieser Ausstellung erfolgt um 15.00 Uhr. Die Werke beider Ausstellungen hängen bis zum 27. März.