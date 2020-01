Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Unbekannte haben mit Feuerwerkskörpern erhebliche Sachschäden am kürzlich eröffneten Jugendclub "First Floor" in Glienicke verursacht.

"Wir haben eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Hausfriedensbruchs und Vandalismus gestellt", sagte Jugendsozialarbeiter Andreas Brandt nach Angaben der Gemeinde. Er zeigte sich über das Ausmaß der Schäden schockiert.

Raketen an Decke geschossen

Vermutlich zwischen Weihnachten und Neujahr – in dieser Zeit war die Einrichtung geschlossen – haben sich die Täter Zutritt gewaltsam zu dem Gelände verschafft. Sie bogen einen Zaun um. "Auf der Terrasse ist eine Feuerwerksbatterie gezündet worden, so dass die Feuerwerkskörper absichtlich gegen die darüber befindliche Decke knallten", sagte Brandt. Des Weiteren zieren Schmauchspuren die Fensterfront des Eingangsbereiches. Die Unbekannten hinterließen die Terrasse in einem mit abgebrannten Feuerwerkskörpern zugemüllten Zustand. Zerstört wurde auch die Frontscheibe der Mensa und der Briefkasten der Grundschule. Ebenso wurde der erst kürzlich vom Bauhof aufgebaute Handlauf für die provisorische Rampe an der Skaterbahn das Opfer reiner Zerstörungswut. Die Schäden belaufen sich nach Einschätzung der Verwaltung voraussichtlich auf einen hohen vierstelligen Betrag.