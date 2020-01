Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Erneut sind Kunden der Volksbank in Kremmen enttäuscht. Mehrere Anrufe gingen in unserer Redaktion ein. Kremmener informierten, dass die Automaten in der Filiale an der Berliner Straße seit Wochen nicht genutzt werden können. Genauer: Seit dem 20. Dezember sind der Geld- und Kontoauszugsautomat sowie der Überweisungsscanner außer Betrieb. Seitdem kann weder Geld abgeholt noch eingezahlt werden, das Drucken von Kontoauszügen und die Abgabe von Überweisungen sind nicht möglich. "Gerade auf dem Land ist das für ältere Kunden ein Unding", sagt eine verärgerte Volksbank-Kundin am Telefon. Sie müsse nun nach Oranienburg fahren, um Überweisungen auszufüllen. Online-Banking liege vielen älteren Kunden nicht, und der Automat in Vehlefanz ermögliche zwar das Geldabheben, habe aber keinen Überweisungsautomaten.

Keine Überweisungsvordrucke

"Bei den ausgefallenen Automaten am Standort Kremmen handelt es sich um ein Netzwerkproblem", heißt es von der Pressestelle der Bank auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Automaten selber seien zwar funktionsfähig. "Jedoch klappt die Datenübertragung nicht." Das Netzwerk werde von einem Dienstleister der Volksbank betrieben, "mit dem wir in einem engen Austausch stehen." Es werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Einen genauen Termin, wann die Defekte behoben sein werden, bleibt die Pressestelle jedoch schuldig.

Was einige Kunden zusätzlich ärgert: Es liegen seit geraumer Zeit keine Überweisungsvordrucke mehr aus. Das sei "an unseren SB-Standorten grundsätzlich" so, sagt die Volksbank. "Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeiten des Online-Bankings."

Ende Juni 2017 zog die Volksbank ihre Kundenberater aus der Kremmener Filiale infolge einer großen Unternehmensumstrukturierung ab. Seitdem gibt es nur noch Automaten. Das von der Volksbank genutzte Häuschen am Edeka-Markt wurde ebenfalls vom Netz genommen, dafür hält in der Stadt einmal in der Woche der Bank-Bus. Überweisungen können dort aber nicht abgegeben werden.