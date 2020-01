Bärbel Kraemer

Bergholz Die Freiwillige Feuerwehr in Bad Belzigs Ortsteil Bergholz sucht Nachwuchs. Um Mädchen und Jungen aus dem Dorf und dem Nachbarort Borne für die Feuerwehr zu begeistern, wird am Sonntag, 12. Januar, zu einem Schnuppernachmittag eingeladen. Willkommen sind natürlich auch Jugendliche und junge Erwachsene, die die Reihen der Feuerwehr stärken wollen.

Ortswehrführer Axel Stechow und Jugendwart Domenic Mählis haben den Info-Nachmittag im Bergholzer Gemeindehaus in gewohnter Weise vorbereitet. 2015, als im Ort die Kinder- und Jugendwehr wieder aktiviert werden sollte, hatten sie bereits einmal zu einem solchen Schnuppernachmittag eingeladen. Mit Erfolg - Emely Gävert aus Borne gehört zu denen, die damals der Einladung folgten und heute die Reihen der Ortsfeuerwehr stärken.Am Sonntag wird sie natürlich auch dabei sein und von ihren Erlebnissen und Erfahrungen bei der Jugendfeuerwehr erzählen.

"Eine Feuerwehr im Ort zu haben, ist so wichtig. Damit ist im Einsatzfall eine unglaublich kurze Ausrückzeit verbunden", so Jugendwart Domenic Mählis und betont, dass die Einladung ausdrücklich an Interessierte aus beiden Ortsteilen gerichtet ist. Schließlich musste 2007 im Nachbardorf Borne die Feuerwehr bereits aufgelöst werden. In Bergholz, die dortige Ortswehr wurde 1934 gegründet, soll dem vorgebeugt und die gemeinsame, Ortsgrenzen übergreifende Nachwuchsabteilung weiter gestärkt werden.

Ortswehrführer Axel Stechow erklärt, dass die Übungs- und Ausbildungsstunden des Nachwuchses jeweils freitags im Bergholzer Gemeindehaus stattfinden.

Und noch etwas ist wichtig: Damit alle Kinder aus beiden Orten die Chance haben, daran teilzunehmen und das Ein mal Eins der Feuerwehr zu erlernen, wird der Nachwuchs wöchentlich zu den Ausbildungsstunden von zu Hause abgeholt und anschließend wieder heim gefahren. Was für ein Service! Natürlich mit dem Einsatzfahrzeug der Bergholzer Ortsfeuerwehr.

Zum Schnuppernachmittag wird am Sonntag ab 14.00 Uhr am Gemeindehaus Bergholz geladen.