MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Zwei unbekannte Männer haben am Montagabend einen 45-jährigen Passanten in der Juri-Gagarin-Straße in Fürstenwalde unvermittelt attackiert.

Sie schlugen mit einem baseballähnlichen Gegenstand auf ihn ein, meldete die Polizei. Was der Grund für die Attacke war, blieb zunächst unklar. Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 03361 568 0 zu melden. Die Internetseite der Polizei www.polizei.brandenburg.de kann ebenfalls genutzt werden.