Zehdenick (MOZ) Nicht viel Zeit hat die SPD-Fraktion dem Bürgermeister der Stadt Zehdenick, Bert Kronenberg (parteilos) gegeben, um ein Konzept für den Straßenausbau vorzulegen. Dieses soll der Verwaltungschef bereits zur nächsten Stadtverordnetensitzung am 5. März vorlegen.

Neben dem Konzept fordert die SPD in ihrem Antrag, der von den Stadtverordneten beschlossen worden ist, wie die zur Verfügung stehenden Landesmittel für die Jahr 2019 und 2020 verwendet wurden und verwendet werden sollen. Im Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen sei festgelegt, dass die Kommunen einen pauschalierten Mehrbelastungsausgleich und zugleich eine Entschädigung für den Verwaltungsaufwand erhalten, so die SPD. Sollte der Mehrbelastungsaufwand nicht ausreichen, können die Kommunen sogar einen zusätzlichen Antrag auf Ausgleich stellen. "Also gegenwärtig sieht es nicht so aus, dass wir auf Mindereinnahmen, den ehemaligen Anliegerbeiträgen, sitzen bleiben", sieht die SPD eigentlich nur Vorteile in der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Konkret aber verfolgt die Kommune wohl keine Vorhaben, die darauf abzielen, vorhandene Straße auszubauen. Keine Anwendung findet die Änderung des Landegesetzes hingegen auf Straßen, die erstmalig ausgebaut werden, wenn also aus Sandwegen, von denen es noch viele gibt, befestigte Straßen werden sollen. Dann greift ein Bundesgesetz, das die Anlieger zur Zahlung verpflichtet.