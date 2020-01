Roland Becker

Velten (MOZ) Pro Velten ist schon seit Jahren häufig nicht zufrieden mit dem, was die Stadtverwaltung im Velten Journal veröffentlicht. Ein halbes Jahr nach ihrem Einzug ins Parlament zeigt sich auch die AfD darüber verärgert, dass sich ihrer Meinung nach in dem Hochglanzheft, das an alle Veltener Haushalte geht, "größtenteils die Meinung der Stadtverwaltung widerspiegelt". Mit diesem Argument begründet die AfD-Fraktion ihren Antrag, das Velten Journal allen Fraktionen zu öffnen. Diese "können über ihre Arbeit und ihre politischen Standpunkte berichten", heißt es in dem Antrag, der vor Weihnachten im Stadtparlament kontrovers diskutiert wurde.

Auch für FDP und AfD offen

In der von der AfD gewünschten Form stimmten die Abgeordneten dem Antrag nicht zu. Allerdings deutet sich eine knappe Mehrheit dafür an, dass die Fraktionen das städtische Informationsblatt für ihre Nachrichten nutzen wollen. Der AfD-Antrag wurde sogar dahingehend erweitert, den fraktionslosen Abgeordneten darin Raum bereitzustellen. Damit würde das Blatt auch FDP und NPD offen stehen, die jeweils nur mit einem Abgeordneten im Stadtparlament vertreten sind.

Mit einer knappen Mehrheit von zwölf zu zehn Stimmen beauftragte das Stadtparlament die Verwaltung, bis Ende März ein Redaktionsstatut zu erarbeiten. Unter Einbeziehung der Fraktionen soll darin festgelegt werden, in welcher Form die Veröffentlichungen künftig erfolgen.

Gescheitert ist Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) mit dem Vorschlag, dass die Veröffentlichungen der Stadtverordneten dem Velten-Journal als Beilage zugegeben werden. Als Herausgeber und Verantwortlicher sollte demnach der Stadtverordnetenvorsteher, derzeit also Marcel Siegert (Pro Velten), fungieren. Dieser weigerte sich, die Aufgabe zu übernehmen: "Ich glaube nicht, dass der SV-Vorsteher zeitlich in der Lage ist, sich mit den Fraktionen über deren Veröffentlichungen auszutauschen."

"Ich habe keine Zeit, AfD-Beiträge zu redigieren", sagte hingegen Linken-Fraktionschef Alexander Moser-Haas. Er verwies darauf, dass es in den Stadtnachrichten von Calau (Ober­spreewald-Lausitz) zu einem Eklat gekommen sei. Dort dürfen die Fraktionen bereits ihre Ansichten zur Kommunalpolitik im Rathausblatt veröffentlichen. In der Juli-Ausgabe hatte ein AfD-Abgeordneter in dem Blatt vor "unsinnigem Genderwahn und Frühsexualisierung von Kleinkindern" gewarnt und damit Themen in die Rathauszeitung gebracht, die der Lokalpolitik zumindest extrem fern stehen. In der September-Ausgabe, so berichtete die Lausitzer Rundschau, habe die AfD darüber informiert, dass sie ihre "Aufgabe aber auch darin sieht, der Stachel im Fleisch der rot-rot-grünen Parteien zu sein". Andere Fraktionen hatten solche Äußerungen als "unter der Gürtellinie" liegend bezeichnet.

In Glienicke können die Fraktionen schon seit Jahren den Glienicker Kurier nutzen, um sich zur Lokalpolitik zu äußern. Arne Färber, Chef des dreiköpfigen Pressesprecherteams, kann sich an lange Sitzungen erinnern, in denen heftig über die Inhalte gestritten wurde. Dem Redaktionsteam gehören neben ihm Vertreter der sechs Fraktionen des Gemeindeparlaments an. Dabei hätten Fraktionen auch schon versucht, das Erscheinen von Artikeln zu verhindern oder gefordert, diese umzuschreiben. Meinungen und Artikel zu überregionalen oder bundespolitischen Themen seien tabu. Während es in Velten nur eine Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit samt Stadtmarketing gibt, ist in Glienicke allein eine Vollzeitstelle für den Kurier reserviert.

Laut der Bürgermeisterin würde das um die Fraktionsnachrichten erweiterte Velten Journal jährliche Mehrkosten von knapp 8 000 Euro verursachen. Christian Wunderlich (SPD) sieht darin "eine Verschwendung von Steuermitteln". Marcel Ruffert (CDU) hält dagegen: "Die Kosten sind annehmbar. Wir haben ja gerade beschlossen, einen Geschirrspüler für 6 000 Euro nicht anzuschaffen. Wir können den AfD-Antrag nur unterstützen."