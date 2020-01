Volkmar Ernst

Löwenberg (MOZ) Die Libertasschule in Löwenberg nimmt im Februar die Anmeldungen für die Erstklässler auf. Am 18. und 20. Februar werden diese in der Zeit von 8 bis 16 Uhr in der Bildungseinrichtung, Am Waldstadion 4, in Löwenberg entgegengenommen. Am 19. Februar ist das sogar von 8 bis 17 Uhr möglich.

Schulpflichtig werden alle Kinder, die zwischen dem 1. Oktober 2013 und dem 30. September 2014 geboren wurden. Zusätzlich können Kinder, die zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember das sechste Lebensjahr vollenden, auf Antrag der Eltern vorzeitig in die Schule aufgenommen werden. Die Kinder müssen bei der Anmeldung nicht vorgestellt werden. Sie muss auch nicht zwingend von den Eltern vorgenommen werden, sondern kann durch beauftragter Personen erfolgen. Gebeten wird darum, die Geburtsurkunde des Kindes und die Sprachfeststellungsunterlagen vorzulegen. Während der Vorstellung werden von der Bildungseinrichtung die Termine für die schulärztliche Untersuchung vergeben. Zusätzlich wird darauf verwiesen, dass Rücksteller des vergangenen Schuljahres erneut angemeldet werden müssen.

Wer noch Fragen hat, erreicht die Libertasschule unter der Rufnummer 033094 50240.