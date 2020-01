Brian Kehnscherper

Wall (MOZ) Lolanda ist in Schmuselaune. Die Katze mauzt ihr Frauchen Marion Blümchen an. Die 56-Jährige nimmt das Tier auf den Arm und verteilt Streicheleinheiten. Seit 1998 züchtet Blümchen Katzen. Waren ihre ersten Samtpfoten noch von der Rasse Britisch Kurzhaar, spezialisierte sie sich schnell auf Ragdolls.

"Ragdolls sind wie Hunde. Sie sind menschenbezogen, anhänglich, lernen Tricks und gehen an der Leine", sagt Marion Blümchen. In ihrem Haus in Wall leben vier Katzen und ein Kater. In den nächsten Wochen dürften noch einige Kitten dazukommen, denn ein neuer Wurf steht kurz bevor. Wie viele der Rassekatzen sie schon gezüchtet hat, kann Marion Blümchen nicht beziffern. "Wir haben das Alphabet schon zweimal durch" sagt sie. Die Kitten des ersten von ihr gezüchteten Wurfes erhielten allesamt Namen mit dem Anfangsbuchstaben A. Der zweite Wurf wurde mit B-Namen tituliert und so fort. Mittlerweile vergibt Blümchen themenbezogene Namen. Der letzte Wurf wurde nach Charakteren aus "Der König der Löwen" benannt – Simba, Nala und so weiter.

Der Name Ragdoll heißt übersetzt so viel wie Stoffpuppe oder Lumpenpuppe. Die erste Züchterin der Rasse, die Kalifornierin Ann Baker, nannte diese Rasse so, weil sich die Stammmutter der Ragdolls, Josephin, schlaff hängen ließ wie eine Stoffpuppe, sobald sie hochgehoben wurde. Dieses Verhalten führte anfänglich zu der Annahme, die Tiere hätten ein gestörtes Schmerzempfinden, was sich jedoch als Trugschluss herausstellte. Ragdolls zeichnen sich durch ihre stets blauen Augen und ihr halblanges Fell aus, das nach der Geburt immer schneeweiß ist, später aber an Schwanz, Füßen, Gesicht und Ohren Farbe bekommt. Das Fell ist sehr weich. Ragdolls gehören zur zweitgrößten Hauskatzenrasse und können bis zu zehn Kilo schwer werden. Aufgrund ihres entspannten Wesens eignen sie sich laut Marion Blümchen ideal für Familien mit Kindern. "Man sollte sie nur nicht unbeaufsichtigt rauslassen. Sie sind so zutraulich, dass sie mit jedem Menschen mitgehen würden", so die Züchterin. Sie selbst führt ihre Tiere an der Leine aus oder lässt sie im Freigehege auf ihrem Grundstück an die frische Luft. Die Lebenserwartungen von Ragdolls sind für Rassekatzen im übrigen sehr hoch. Die Tiere können bis zu 20 Jahre alt werden. Im Schnitt erreichen sie ein Alter von 15 bis 16 Jahren.

Hohe Anforderungen

Von ihrem Hobby leben kann Marion Blümchen nicht. Dazu hat sie zu wenige Katzen, die zu viele Kosten erzeugen. Im Hauptberuf arbeitet die 56-Jährige als Erzieherin in der Kita in Sommerfeld. Wer züchten möchte, muss Mitglied in einem Verein sein. Blümchen hat sich dem Berliner Pro-Kat e.V. angeschlossen. Zudem ist sie in der "Interessengemeinschaft Ragdoll" organisiert, der Stammbäume archiviert und alle zwei Jahre zu Treffen einlädt. Darüber hinaus untersucht die Gemeinschaft die Tiere auf gängige Krankheiten. Die Szene ist recht klein. Brandenburg weit gibt es nur drei anerkannte Ragdoll-Züchter, zwei weitere in Berlin. Marion Blümchen hat aber Kontakt zu Züchtern aus aller Welt. So kamen ihre ersten Rassekatzen aus den Niederlanden und Kanada. Auch ihre Haustiere sind echte Weltbürger. Ihre Samtpfoten kommen aus der Schweiz, Polen, Spanien, Österreich und Deutschland.

Da es ihr wichtig ist, dass die von ihr gezüchteten Tiere in gute Hände kommen, pflegt Marion Blümchen einen engen Kontakt zu ihren Kunden. Sie berät sie zur richtigen Haltung. "Wichtig ist auch, dass man Ragdolls nicht alleine hält, weil sie sehr sozial sind", sagt sie. Bis zur sechsten Woche können die Kunden die Tiere bei ihr zu Hause besuchen. Erst dann kommen sie in ihr neues Heim. Wenn die Besitzer nicht zu weit entfernt leben, bringt Blümchen die Kitten sogar persönlich. Durch den engen Kontakt zu den Kunden sind sogar einige Freundschaften entstanden. Eine der besten Freundinnen von Marion Blümchen ist selbst Züchterin.

In der zweiten Januarhälfte wird die 56-Jährige sich, ihr Hobby und ihre Tiere bei der Internationalen Grünen Woche präsentieren.