Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) In einem Teil des ehemaligen Rheinsberger Schlosshotels läuft der Betrieb bereits wieder. Eigentümer Jörg Knick und sein Bruder Uwe Knick haben dort die Cocktailbar "Knix" eröffnet. Für erste Probeläufe war schon zu Weihnachten und an Silvester offen. Die Resonanz sei sehr gut gewesen. Für den Vor- und Nachmittagsbetrieb soll nebenan auch noch ein Café eröffnet werden.

Wann wieder Hotelgäste dort übernachten können, ist laut Jörg Knick jedoch noch unklar. "Derzeit suchen wir eine Bank, um die Renovierung der Zimmer zu finanzieren", sagt der Investor. In die komplette Erneuerung der Bäder habe er bereits 300 000 Euro gesteckt. Es wurden neue Fliesen verlegt, größere und moderne Duschen sowie Armaturen installiert. "Aber die Zimmer müssen auch grundlegend gemacht werden. Ich möchte außerdem eine Klimaanlage einbauen", so Jörg Knick. Die Kosten dafür schätzt er auf weitere rund 700 000 Euro. "Die Baufirmen sind schon in Warteposition. Jetzt müssen wir noch noch die Finanzierung klären." Knick hat das Gebäude vor gut einem Jahr gekauft. Bis 2015 wurden in dem Hotel, das bis dahin "Deutsches Haus" hieß, Gäste empfangen. Dann kaufte es der Landkreis, um darin Flüchtlinge unterzubringen. Als die Zahl der Asylsuchenden wieder sank, hatte der Kreis keine Verwendung mehr für die Immobilie. Seit Ende 2017 steht es leer.

Jörg und Uwe Knick wollen es nun Stück für Stück wieder beleben. Die beiden ersten Veranstaltungen seien erfolgreich verlaufen. Für die recht kurzfristig organisierte Silvesterfeier seien 128 Karten verkauft worden. Am Abend sei noch viel Laufkundschaft vorbeigekommen. Jörg Knick will mit der Bar eine Marktlücke schließen. Denn eine reine Cocktailbar gebe es in der Stadt noch nicht. Zudem hätten die meisten Lokale nach 22 Uhr bereits geschlossen. "Schichtarbeiter, die nach Feierabend noch etwas trinken möchten, stehen vor verschlossenen Türen", so Jörg Knick.