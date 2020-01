THB

Brandenburg an der Havel Brandenburg. Rund 700 Euro monatlich betragen die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten während eines Studiums an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB). Im Bundesdurchschnitt liegen die Kosten bei gut 800 Euro im Monat. Doch wie finanzieren? Das ist neben der Wahl des richtigen Studienplatzes die dringendste Frage für Studieninteressierte, Studierende und deren Eltern. Am Mittwoch, 22. Januar, lädt die THB deshalb ab 17 Uhr in den Rittersaal auf dem Campus. Dabei erläutern Juliane Kujau, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, und Robert Probst, Referent für das Thema BAföG vom Studentenwerk Potsdam, die finanziellen Bedarfe während eines Studiums, stellen die BAföG-Förderung vor und zeigen weitere Unterstützungsangebote der Studentenwerke auf. Zusätzlich gibt es wissenswerte Informationen zu Studienkrediten und einen Überblick rund um das Thema Stipendien. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen wird jedoch bis zum 20. Januar 2020 um Anmeldung bei der Allgemeinen Studienberatung unter https://th-brandenburg.de/veranstaltungen gebeten.