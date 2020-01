Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Werkzeuge im Wert von rund 5.000 Euro entwendeten Diebe, die in einen Firmentransporter am Montag gegen 21.00 Uhr eingebrochen waren. Der Inhaber eines Handwerksbetriebs meldete den Einbruch am Montagabend. Eine Zeugin habe von ihrer Wohnung aus zwei unbekannte Täter dabei beobachtet, wie sie Kisten an dem Fahrzeug entlang trugen und dann mit einem anderen Auto davon fuhren, heißt es dazu im Polizeibericht am Dienstag. Die Täter, so ermittelten die Beamten, waren durch eine aufgebrochene Seitentür ins Fahrzeug gelangt. Der Schaden am Transporter: ca. 3000 Euro.