René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Schulkinowochen 2020 stehen an. Vom 16. bis 30. Januar laufen brandenburgweit sehenswerte Produktionen, über die es sich vor und nach jeweiliger Aufführung im Unterricht zu reden lohnen dürfte. Auch das Haveltorkino in Rathenow kommt groß raus.

Denn einerseits könnten dort, je nach Nachfrage, am 28. und 30. Januar insgesamt zehn Produktionen laufen. Andererseits wurde im Inneren vor mehr als 30 Jahren für den DEFA-Jugendfilm "Vorspiel" gedreht. Der damalige Kinoname lautete "Aktivist".

Jürgen Bretschneider ist Organisator der Schulkinowochen. Bei ihm laufen die Reservierungen zusammen. In Rathenow derzeit am besten gebucht seien die Produktionen "Unheimlich perfekte Freunde" und "Fritzi – eine Wendewundergeschichte" (beide von 2019). Das gesamte Angebot ist auf www.filmernst.de zu finden. Es können auch Termine für Wunschfilme mit Jürgen Bretschneider unter 03378/209162 oder per E-Mail an anmeldung@filmernst.de vereinbart werden.