Steffen Kretschmer

Oranienburg (MOZ) Für Rudi Molleker ist das Sportjahr 2020 nicht optimal gestartet. Ursprünglich sah sein Terminkalender vor, in diesen Tagen beim ATP Challenger im australischen Bendigo auf dem Tennisplatz zu stehen. Doch das Talent aus Oranienburg hat sich am Rücken verletzt und musste die Teilnahme an diesem Wettkampf absagen.

Ob der 19-Jährige die am 14. Januar beginnende Qualifikation für die Australian Open spielen kann, steht noch nicht fest.