Steffen Kretschmer

Oranienburg (OGA) Das erste Geld ist übergeben worden. Insgesamt 3606 Euro waren am 31. Dezember beim Spendenlauf der Spedition Koczessa zusammengekommen. Die Regenbogenschule aus Hennigsdorf hat nun einen Scheck in Höhe von 1250 Euro erhalten.

Das verbliebene Geld geht an das stationäre Hospiz Oberhavel sowie an ein Laufprojekt in Sierra Leone. Knapp 350 Läufer waren zum Jahreswechsel für den guten Zweck in Oranienburg auf die Strecke gegangen.