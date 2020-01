dpa

Potsdam (dpa) Der Brandenburger Landtag hat im zweiten Anlauf zwei AfD-Abgeordnete in den Richterwahlausschuss gewählt. Damit können nun wieder Richter in Brandenburg ernannt werden.

Die AfD hatte zuvor einen neuen Vorschlag für die Sondersitzung vorgelegt. Die AfD-Abgeordneten Lena Duggen und Andreas Galau, der Landtagsvizepräsident ist, bekamen am Dienstag die notwendige Mehrheit. Für Duggen stimmten 42 von 65 anwesenden Parlamentariern bei 22 Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Für Galau votierten 43 von 65 Parlamentariern bei 20 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Beide hatten allerdings im Dezember in der ersten Wahl nicht genug Stimmen erhalten. Da der Ausschuss schon Ende Januar zusammenkommt, bestand nun aber Zeitdruck. Zunächst hatte die AfD Duggen und Christoph Berndt für die Sondersitzung vorgeschlagen. Beide sind umstritten. Duggen gehörte von 2011 bis 2014 laut Lebenslauf der Partei Die Freiheit an, die 2013 in Bayern vom dortigen Verfassungsschutz beobachtet und als islamfeindlich eingestuft wurde. Berndt leitet den rechtsgerichteten Verein "Zukunft Heimat". Um eine Lösung zu ermöglichen, verließ ein Teil der SPD-Parlamentarier vor der Abstimmung den Saal.

Als Stellvertreter für den Richterwahlausschuss kandidierten erneut AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz und der Landtagsabgeordnete Daniel Freiherr von Lützow zur Wahl. Sie fielen erneut durch, der Ausschuss ist aber arbeitsfähig. Kalbitz werden zahlreiche rechtsextreme Kontakte in der Vergangenheit vorgeworfen, von Lützow rechtsextreme und rassistische Einstellungen.