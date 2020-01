Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Uwe Mietrasch kehrt den Stadtwerken Zehdenick nach fast zwölfjähriger Tätigkeit als Geschäftsführer den Rücken, um sich künftig einer neuer beruflichen Herausforderung zu stellen. Das bestätigte der 45-jährige Granseer Familienvater am Dienstag. Es sei an der Zeit, eine neue Tür aufzustoßen, so Mietrasch, der im Spätsommer 2008 die Geschäftsführung der damals noch eigenständigen Stadtwerke Zehdenick übernommen hatte. 2009 übernahm die Firma Gelsenwasser die Mehrheit an den Stadtwerken.

Welcher beruflichen Herausforderung er sich ab Mitte 2020 stellen wird, ließ Mietrasch offen. Das sei noch nicht spruchreif. Noch vor dem Jahreswechsel hatte er den Aufsichtsrat um die Einleitung eines Ausschreibungsverfahrens für die Suche nach einem neuen Geschäftsführers gebeten.

Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) und Dr. Mathias Dierkes, Vorrsitzender des Aufsichtsrats der Stadtwerke, äußerten Bedauern über Mietraschs Entscheidung: "Herr Mietrasch übernahm das Ruder der Stadtwerke in Zeiten einer existenziellen Krise und hat das Schiff nach und nach in ruhige Fahrwasser gesteuert. Wir haben es zu einem guten Teil ihm zu verdanken, dass das Unternehmen seine Leistungen und Dienste bis heute in der bewährten Qualität der Stadt und ihren Bürgern zur Verfügung stellen kann."

"Der Abschied aus Zehdenick fällt mir schwer", so Mietrasch. Sein Abgeordnetenmandat in der Granseer Stadtverordnetenversammlung werde er auf jeden Fall behalten. Er hatte für Bündnis 90/Die Grünen kandidiert.