Bad Saarow (MOZ) Für die Vertreter der Firma Artprojekt ist der Montagabend mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen. "Ich war der Hoffnung, dass Sie den Einleitungsbeschluss für die Bebauungsplan-Änderung an die Gemeindevertretung überweisen", sagte Thomas Niemeyer, Leiter Projektentwicklung beim Investor aus Berlin, am Ende des Tagesordnungspunktes zum geplanten Marina-Resort im Bad Saarower Bauausschuss. Die Ausschuss-Mitglieder taten ihm den Gefallen nicht. "Es ging heute nur um eine Vorstellung der Pläne", sagte der Vorsitzende, Bernd Gestewitz (Linke). Widerspruch aus dem Gremium kam nicht.

Der Zeitplan für das gesamte 150-Millionen-Euro-Vorhaben mit zwei Hotels, Restaurant, Ferienwohnungen und Wohnungen gerät damit erneut ins Wanken. Als die Pläne für das Resort am Scharmützelsee-Westufer, im Gemeindeteil Strand, 2015 publik geworden waren, sprach der geschäftsführende Artprojekt-Gesellschafter Thomas Hölzel davon, 2016 den Bauantrag einreichen zu wollen. Nun soll, so stellte Niemeyer den aktualisierten Zeitplan vor, bis Jahresmitte zumindest der Bauantrag für den Bereich mit Ferienwohnungen erfolgen. Für diesen Teil des Resorts ist die Bebauungsplan-Änderung inklusive eines Städtebaulichen Vertrages bereits vollzogen.

Ob der Bauantrag für das erste der zwei Hotels wie vorgesehen Anfang 2021 folgen kann, erscheint nun aber fraglich. Der Bauausschuss tagt regulär wieder am 24. Februar, danach könnte die Gemeindevertretung am 23. März den Einleitungsbeschluss für die neuerliche Änderung des Bebauungsplans "Saarow Strand" fassen. Danach müssten sich noch die weiteren Verfahrensschritte bis zum Satzungsbeschluss anschließen.

Im Detail präsentierte Artprojekt dem Bauausschuss ein paar Änderungen. Das Restaurant soll nun direkt an der neuen Steganlage in Verlängerung des bestehenden Weges vom Friedrich-Engels-Damm zum Scharmützelsee entstehen. Der Kiosk samt Umkleiden und Sanitäranlagen für den Badestrand würde an dessen oberem Ende errichtet. Außerdem stellte der Investor den geplanten Verlauf des Uferwanderweges im Bereich des Badestrandes vor. Dieser missfiel Gestewitz. Der Strand würde dadurch gegenüber früher, in der Zeit des Neptunbades, deutlich verkleinert, sagte er und forderte in diesem Punkt Nachverhandlungen mit dem Investor. Grundsätzlich sei er aber ganz klar für das Marina-Resort, ergänzte der Ausschussvorsitzende am Dienstag auf Nachfrage.

Fällungen für freie Sicht zum See

Niemeyer berichtete im Ausschuss zudem, dass Artprojekt auch noch in Verhandlungen stehe mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oder-Spree. Dabei gehe es unter anderem um die Fällung von 30 Linden, um eine Sichtachse zwischen dem nördlichen Hotel und dem See herzustellen. Insgesamt sollen aber 90 Prozent der Bäume auf dem Gelände erhalten bleiben, so Niemeyer. Oberhalb des Strandes ist ein "Waldpark" samt Wegenetz geplant. Ausgleichsmaßnahmen für die Fällungen soll es geben im Bereich der Fischerei Köllnitz in Groß Schauen, die mittlerweile zur Artprojekt-Gruppe gehört. Erhard Radzimanowski (CDU) regte an, stattdessen nach Ausgleichsflächen in Bad Saarow zu suchen.