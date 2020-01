Matthias Henke

Gransee Die Abfallwirtschaftsunion (AWU) sammelt diese Woche kostenfrei alte Weihnachtsbäume ein. In den meisten Gemeinden des Amtes sind alle Ortsteile am selben Tag an der Reihe.

So sollten in den Stechliner Orts- und Gemeindeteilen die Einwohner ihre Bäume zu Mittwoch, am besten bis 6 Uhr, vor die Haustür gelegt habe, ebenso in Großwoltersdorf und den zugehörigen Dörfern. In Schönermark sowie den Orten der Gemeinde Sonnenberg werden die Bäume amDonnerstag abgeholt. Auf mehrere Tage verteilt wurde das Abholen der Weihnachtsbäume im Tourenplan der AWU dagegen in Gransee und Ortsteilen. Während in Gramzow und Dannenwalde das Ganze bereits am Dienstag über die Bühne ging, sind Altlüdersdorf, Neulögow, Neulüdersdorf, Seilershof, Wendefeld und Wentow am Mittwoch an der Reihe, die Kernstadt Gransee sowie Buberow, Kraatz, Margaretenhof, Meseberg, Ziegelei und Ziegelscheune am Donnerstag.