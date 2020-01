Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Gut auf einander achten, ohne auf Abgrenzung bedacht zu sein; das Leben in der Region gemeinsam gestalten: Diese Wünsche gab Pfarrer Carsten Schwarz von der evangelischen Genezareth-Gemeinde den Gästen fürs neue Jahr auf den Weg. "Auf gute Nachbarschaft" lautete das Motto des Empfangs am Montag im Gemeindezentrum Oikos. Die Feier stand auch im Zeichen des Drei-Königs-Tages.

Kirchengemeinderat und Gäste von der katholischen Bonifatius-Gemeinde sowie Vertreter des lokalen gesellschaftlichen Lebens halfen, den Nachbarschaftsgedanken in vielen Facetten zu durchdenken. Besonders willkommen waren bei der Feier diesmal die Anlieger rund um die Genezareth-Kirche. Tatsächlich sind einige Nachbarn der umliegenden Straßen der Einladung gefolgt. Der große Saal des Gemeindezentrums war voll.

Salomonische Moderation

Auf muntere Art und Weise salomonisch führten Ursula Hagen und Martin Vahlenkamp vom Gemeindekirchenrat durch die Veranstaltung. "Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne", zitierte Vahlenkamp König Salomo, den biblischen Herrscher des Königreichs Israel und Vater von David. Damit spielte er auf den fern liegenden Sitz des Kirchenkreises in Frankfurt (Oder) an und bat Lothar Eysser, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, um seine Worte. Der war sich sicher, auch in Zukunft würden Stadt und Kirchengemeinde ein offenes Ohr füreinander haben. Gleichzeitig konstatierte er ein Defizit der Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Der im Rahmen der Erneuerung des Kirchvorplatzes geplante Abriss der Treppe zur Kirche sei für ihn ein Fehler. Überdies habe er Zweifel an der rechtlichen Korrektheit des Entscheidungsprozesses. Bei ihm als Vorsitzendem der Stadtverordnetenversammlung seien zwei förmliche Beschwerden zum geplanten Treppen-Abriss eingegangen. Darüber hinaus sei ihm noch viel mehr Kritik zu Ohren gekommen. Das Thema wird möglicherweise in der nächsten Sitzungsrunde der Stadtverordneten noch einmal zur Sprache kommen.

Nachbarn nicht nerven

"Besuche deinen Nachbarn nicht zu oft, damit er nicht zu viel von dir bekommt", soll König Salomo auch gesagt haben. "Meinst du, wir gehen ihnen schon auf die Nerven?", fragte Ursula Hagen ihren Kirchenratskollegen Vahlenkamp und spielte augenzwinkernd auf das Verhältnis zur katholischen Nachbargemeinde Bonifatius an. "Es knirscht durchaus mal, aber auf die Nerven gehen wir uns nicht", stieg deren Pfarrer Hans-Jörg Blattner gut gelaunt auf die Moderatoren ein. Er hatte Erkneraner Sternsinger mitgebracht, die in diesem Jahr vor allem für Friedens-Projekte im Libanon sammelten. Grußworte kamen auch von Bürgermeister Henryk Pilz, der Seniorenbeiratsvorsitzenden Hannelore Buhl und Mario Schenderlein, dem Leiter der Erkneraner Flüchtlingsunterkunft.

Auch wenn nicht alle Nachbarn der umliegenden Straßen der Einladung gefolgt waren, äußerte sich Gastgeber Pfarrer Carsten Schwarz zufrieden: "Die, die gekommen sind, sind die richtigen."