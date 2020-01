Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Kulinarisch beginnt für viele Menschen das Jahr stets mit der Internationalen Grünen Woche, die vom 17. bis 26. Januar in Berlin stattfindet. Auf der weltweit größten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau darf natürlich auch Ostprignitz-Ruppin (OPR) nicht fehlen.

In der neugestalteten Brandenburg-Halle 21a ist der Landkreis am Stand 168 der Regionalentwicklungsgesellschaft (REG) Nordwestbrandenburg zu finden. Direkt daneben präsentieren sich am Stand 167 Unternehmen aus der Prignitz. Beide Landkreise werden am Mittwoch, 22. Januar, das Bühnenprogramm von 10 bis 18 Uhr in der Brandenburg-Halle gestalten. Auf die Besucher warten an diesem Tag viele kulturelle Highlights: So treten die Band "Joker" der Neuruppiner Jugendkunstschule und der Karnevalsverein aus Fehrbellin auf sowie die "Sweet Girls" aus Linum mit einer Tanzaufführung. Mit von der Partie ist auch der neue Fehrbelliner Bürgermeister Matthias Perschall, Chef der sportlichsten Gemeinde Brandenburgs, der das Wasserwanderkonzept vorstellt.

Ebenfalls nicht fehlen dürfen auf der Grünen Woche die Rosenkönigin aus Wittstock, die Tourismusfachleute aus Rheinsberg und Heiligengrabe, die zwischen 10 und 15.30 Uhr am 22. Januar auf der Bühne zu finden sind. Aber auch das Amt Temnitz hat einiges zu bieten. Angefangen bei der Kyritz-Ruppiner Heide bis hin zum Temnitzer Kräuterlikör und dem Heide-Lauf, der 2020 als Halbmarathon ausgetragen wird.

Kochdarbietungen bei Pro agro

In Halle 27 gibt es zwei Firmen aus OPR: Die Rheinberger Firma Freyer präsentiert Massivholz-Gartenmöbel und der Ökohof Kuhhorst ist am 25. und 26. Januar am Stand 309 des Demeter-Vereins vor Ort. Drei­stern-Konserven aus Neuruppin hat in Halle 21a einen eigenen Stand (Nummer 166). Im Kochstudio von "Pro Agro" zeigen am 20. Januar das Neuruppiner Resort Mark Brandenburg und am 24. Januar das Wittstocker Restaurant "Markt 11" ihr Können.

An sämtlichen Tagen der Grünen Woche stellen sich am Messestand 168 des Landkreises wechselnde Anbieter aus der Region vor. Den Anfang macht am 17. und 18. Januar die Wittstocker Likörmanufaktur, die sich bereits an der Landesgartenschau (Laga) beteiligt hatte. Die Manufaktur wirbt mit einer Herstellung aus natürlichen Zutaten und ohne Zusatzstoffe. Neben dem beliebten Rosenlikör, gibt es auch "Aus­spann 27". Dahinter verbirgt sich ein Likör mit Brombeeren und Chili. Und "Kleiner Michel" überrascht als Pfefferminz-Likör.

Weniger süffig geht es am Sonntag, 19. Januar, zu, wenn sich die Lebenswerkgemeinschaft vorstellt. Diese betreibt auf dem Sternhof in Rohrlack eine Demeter-Gärtnerei, in der behinderte Menschen Pflanzen anbauen und zu Teemischungen, Kräutertees und Gewürzkräutern verarbeiten. Am Montag, 20. Januar, präsentiert sich die Fleischerei Ribbe aus Wusterhausen, die für ein größtmögliches Maß an Frische und Qualität ihrer Fleisch- und Wurstwaren das Vieh im eigenen Betrieb schlachtet.

Kyritzer Fruchtsäfte entstehen durch die Kombination von altbewährtem Keltereihandwerk und zeitgemäßer Technik. 1989 wurde das Unternehmen gegründet, das am 21. Januar am Messestand des Landkreises vertreten ist. Am Mittwoch, 22. Januar stellt sich die Regionalinitiative "Landgeschmack" aus Görike in der Prignitz vor, die regionale Fleischprodukte aus eigener Erzeugung anbietet. Ebenfalls am 22. Januar gibt es erstmals einen sogenannten Handwerkerstand, an dem die Ölmühle Katerbow Einblick in ihre Produktionstechniken gibt.

Bäckerhandwerk aus der Region

Am 23. und 24. Januar zeigt sich mit der Landbäckerei Janke aus Flecken Zechlin und Vollkern aus Rohrlack das Bäckerhandwerk in seiner ganzen Bandbreite am Landkreis-Stand. 2019 feierte Janke 70-jähriges Bestehen und konnte als offizieller Laga-Bäcker mit seinen Rosenblüten-Keksen punkten. Volker Apitz, der in seiner Vollkern-Bäckerei nur Rohstoffe aus biologischem Anbau verarbeitet, hat seine Ur-Essener, ein Spezialbrot ohne Mehl, zum Verkosten dabei.

Am letzten Messewochenende stellen sich mit Homemade aus Karstedtshof und "Herr Fontane" aus Neuruppin zwei Unternehmen vor, die nur regionale Spezialitäten im Angebot haben. "Ich habe mich gefreut, dass die REG mich angefragt hat. So kann ich zeigen, was die Region zu bieten hat", sagt Kristina Hannaleck, Chefin des Regioladens in der Fontanestadt, die das erste Mal an der Grünen Woche teilnimmt.