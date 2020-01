Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Lisa Riedel hat mit den Ergebnissen ihrer Arbeit Generationen von Menschen in Neuruppin geprägt und ihre Spuren in der Stadt hinterlassen. Am 29. Dezember ist die Frau, die 2004 sogar mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt ausgezeichnet worden ist, im Alter von 94 Jahren verstorben.

"Es ist eine traurige Nachricht, die uns erreicht hat. Frau Obermuseumsrätin Lisa Riedel war eine geachtete Persönlichkeit unserer Fontanestadt und hat durch ihr Wirken im Heimatmuseum und ihre produktive publizistische Tätigkeit mitgeholfen Neuruppin bekannt und besuchenswert zu machen", so Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin). "Ihr Wirken als Leiterin des Heimatmuseums hat bis heute nachhaltige Spuren hinterlassen. Deshalb ist es gut, dass sie die Neueröffnung unseres Museums im Januar 2015 miterleben konnte. Sie hat zu Recht über ihren Tod hinaus einen Ehrenplatz in unserer Bürgerschaft verdient."

Von Fabrikarbeit zur Autorin

Die gebürtige Sächsin, die am 31. März ihren 95. Geburtstag gefeiert hätte, hatte das Heimatmuseum 28 Jahre lang geleitet und war damit für viele Neuruppiner ebenso eine Institution wie das Museum selbst. Dabei hatte sie schon einen bewegten und anstrengenden Lebensweg hinter sich, bevor sie überhaupt in die heutige Fontanestadt kam. Schon im Alter von 15 Jahren musste sie arbeiten gehen – damals in einer Strumpffabrik in ihrer Heimat Hohenstein-Ernstthal. Dass sie später einmal Museen leiten würde, war da noch nicht abzusehen. Die Familie kam aus einfachen Verhältnisse und die Volksschulzeit betrug nur acht Jahre. Es waren die Wirren des Zweiten Weltkrieges, die den späteren Weg erst ermöglichten. Nachdem sie als Fernschreiberin für die Wehrmacht gearbeitet hatte, kam sie 1946 in ihre Heimat zurück. Lehrer waren damals Mangelware. Für Lisa Riedel war es die Chance, als Neulehrerin an einer Grundschule anzufangen. Sie arbeitete hart und wurde erst mit dem Posten einer Schulleiterin belohnt und bald darauf nach Glauchau versetzt, eine Industriestadt bei Zwickau. Es schloss sich als weitere Zwischenstation Dresden an, bevor sie nach Leipzig kam, wo ihr die Leitung des frisch gegründeten Museums der Leipziger Arbeiterbewegung übertragen wurde. Gleichzeitig bildete sie sich weiter, lernte an der Fachschule für Museumskunde in Weißenfels und erwarb später per Fernstudium ihr Diplom als Historikerin an der Humboldt Universität. Dann erst führte sie der Weg nach Neuruppin. Hier wurde sie heimisch. Hier leitete sie ab 1958 das Heimatmuseum für 28 Jahre. Dabei entwickelte sie die Ausstellungsräume selbst und prägte so die Einrichtung. Die Ausstellung für Ur- und Frühgeschichte, die Räume für Theodor Fontane, Karl-Friedrich Schinkel und den Preußenkönig Friedrich II wurden nach ihren Vorstellungen gestaltet. Im Alter von 61 Jahren ging sie schließlich in den Ruhestand. Kurz zuvor war ihr der Titel der Obermuseumsrätin verliehen worden. Zur Ruhe kam sie aber trotzdem noch lange nicht. Sie nutzte ihre neu gewonnene Freizeit und befasste sich intensiver mit Karl-Friedrich Schinkel. 1993 erschien ihr Buch "Schinkel und Neuruppin". 20 Jahre später brachte der Karwer Verleger Günter Rieger dieses noch einmal neu heraus. Schließlich hatte er mit der Historikerin, die er während eines Museumsrundganges kennengelernt hatte, zu dem Zeitpunkt schon mehrere Jahrzehnte zusammengearbeitet. Bei der Buchvorstellung hatte Rieger sie als Glücksfall für Neuruppin bezeichnet. Sie habe sich stets gegen Widerstände durchgesetzt, auch in der Wendezeit, und ihre Ideen und Projekte immer konsequent verfolgt.

Auch an anderer Stelle bleiben die Leistungen Riedels nicht unbemerkt. Sie war Teil des internationalen Museumsrats der Unesco, erhielt 1999 den Fontane-Förderpreis der Stadt Neuruppin und bekam 2004 die Ehrenbürgerwürde verliehen. Mit ihrem Tod endet für die Geschichtsforschung in der Stadt eine wichtige Phase. Und das Museum hat eine der prägendsten Figuren in seiner Historie verloren.