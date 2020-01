Jürgen Liebezeit

Glienicke/S-Bahn-Gemeinden (MOZ) Im späten Frühjahr 2021 soll ein integratives, interkommunales Verkehrskonzept für die vier S-Bahn-Gemeinden vorliegen. Am Dienstag wurde in Glienicke der symbolische Startschuss für das ehrgeizige Projekt gegeben. Ziel der Gemeinden Glienicke, die das Projekt koordiniert, Mühlenbecker Land, Birkenwerder und Hohen Neuendorf ist es, Lösungen gegen den täglichen Verkehrskollaps in der Region zu finden sowie den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids zu senken. Die Berliner Bezirke Reinickendorf und Pankow werden dabei beteiligt.

Mit der Erarbeitung des Konzeptes wird das Berliner Büro Gertz-Gutsche-Rümenapp beauftragt. Die Kosten von insgesamt 390 000 Euro werden zu 80 Prozent gefördert. Nicht förderfähig ist der Wunsch aus Birkenwerder, die Möglichkeit des Carsharings im Ort zu untersuchen. Erstellt wird auch ein Konzept zur E-Mobilität für die vier Orte. Die Kosten in Höhe von 11 000 Euro tragen die Kommunen alleine.

Vertreter aller vier Gemeinden begrüßten den Ansatz, über die Ortsgrenzen hinweg bis nach Berlin hinein das Problem zu betrachten. Auch die Einwohner werden bei der Erarbeitung des Konzeptes beteiligt. Es sind Workshops und Informationsveranstaltungen geplant. "Dieses Konzept kann wegweisend für alle Ballungsräume rund um Berlin sein", hofft Alexander Tönnies, Erster Beigeordneter in Hohen Neuendorf.

Die Erwartungen an das interkommunale Verkehrskonzept für die S-Bahn-Gemeinden sind hoch. Denn Pendler aus den S-Bahn-Gemeinden und der Region verstopfen zunehmend die Straßen nach Berlin und klagen über unzureichende Angebote im öffentlichen Nahverkehr und fehlende Radwege. Weil es nicht reicht, nur Ideen für die eigene Kommune zu entwickeln, haben sich die vier Gemeinden zusammengetan, um den großen Wurf für die staugeplagte Region zu schaffen. Die Analyse der Ist-Situation und der Bedarfe sowie Handlungsempfehlungen für die Zukunft sollen im späten Frühjahr 2021 vorliegen, kündigte Glienickes Bauamtsleiter Peter Staamann zum Start des Projektes an.

Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) hofft, Lösungsansätze zu bekommen, wie künftig mit dem Verkehr umgegangen werden soll, um Pendler und Einwohner zu entlasten. "Wir schieben morgens eine Blechwalze nach Berlin, die abends zurückkommt." Glienickes Gemeindeoberhaupt Dr. Hans-Günther Oberlack (FDP) erwartet auch eine verlässliche Datenbasis für die weitere Planungen. "Woher kommen die Verkehrsteilnehmer, wohin wollen sie?" ist eine seiner Fragen.

"Ich hoffe auf wegweisende Ideen für die nächsten Jahrzehnte", legt Filippo Smaldino (SPD), Bürgermeister im Mühlenbecker Land, die Messlatte hoch. Allerdings weiß er auch, dass das Projekt Zeit und Geduld braucht. "Wir müssen zukunftsgerecht denken", so Smaldino, "und auch die Kraft und den Mut haben, unpopuläre Entscheidungen zu treffen." Alexander Tönnies, Erster Beigeordneter in Hohen Neuendorf, ist gespannt auf gemeindeübergreifende Vorschläge. "Bei der Lösung der Probleme gehören auch das Land und der Kreis mit ins Boot", stellte er klar.

Glienickes Gemeindevertretervorsteher Uwe Klein (SPD) stellt klar, dass das Konzept nicht nach Lösungen suchen soll, die den Individualverkehr in den vier Gemeinden erleichtern. "Es müssen innovative Konzepte zur Verkehrsvermeidung her", forderte er. Gleichzeitig müssen bei den Einwohnern das Verständnis für die Mobilitätswende in der Region geweckt werden.