Siegmar Trenkler

Wulkow (MOZ) Wegen eines Brandes, den er am 26. Februar 2016 in der Justizvollzugsanstalt in Wulkow gelegt haben soll, muss sich ein 34-Jähriger ab kommendem Mittwoch am Amtsgericht Neuruppin verantworten. Vorgeworfen wird ihm schwere Brandstiftung, auf die eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren steht. Der Angeklagte war seinerzeit seit dem 27. Januar in der JVA gewesen, weil er dort eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen musste. Am 22. Februar soll er dann erfahren haben, dass er danach nicht wieder auf freien Fuß kommen werde, sondern er wegen einer anderen Straftat in Untersuchungshaft bleiben müsse.

Am 26. Februar, dem Tag, als Einsatzkräfte später wegen des Feuers in die Vollzugsanstalt gerufen wurden, soll er die Entgegennahme sämtlicher Mahlzeiten verweigert und seinen Unmut über die weitere Inhaftierung lautstark in seiner Muttersprache kundgetan haben. Schließlich habe er gegen 18 Uhr seine Matratze in seiner Zelle quer über einen Stuhl und die Tischplatte gelegt und diese in Brand gesetzt, so der Vorwurf. Durch das Feuer soll das Inventar das Raumes mit Ausnahme des Sanitärbereichs vollständig zerstört worden sein.

Der öffentliche Prozess beginnt am Mittwoch, 15. Januar, um 10 Uhr im Saal 317. Es sind sechs Zeugen geladen.