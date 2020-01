MOZ

Klein Haßlow Ein 33-Jähriger ist am Dienstag gegen 9.25 Uhr auf der Alten Kapstraße in Klein Haßlow in den Gegenverkehr geraten und mit einem Mercedes kollidiert. Dabei wurden sowohl der 75-jährige Mercedes-Fahrer und dessen 73 Jahre alte Beifahrerin als auch der 33-Jährige so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn wurde für die Bergung und Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 30 000 Euro beziffert.